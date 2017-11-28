– Приятно, что выиграли перед своими болельщиками, но нужно чуть лучше играть в концовках, – приводит слова Карасева «Р-Спорт». – Вели +15 и упустили преимущество. После обидного поражения в Боснии, думаю, эта победа придаст нам уверенности к февральским играм.

Посмотрим, какие изменения будут в составе, и какие игроки приедут, но победа и поражение все же лучше, чем два поражения.