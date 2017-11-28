В рамках регулярного чемпионата НБА «Хьстон» обыграл «Бруклин» со счетом 117:103 (43:26, 23:29, 30:25, 21:23).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Джеймс Харден, в его активе 37 очков.

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов отыграл 19 минут 29 секунд и записал на свой счет семь очков, шесть подборов и два блока.

«Хьюстон» одержал 16-ю победу в сезоне и лидирует в Западной конференции, «Бруклин» расположился на 13-й строчке на Востоке, потерпев 13 поражение в сезоне.