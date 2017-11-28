Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Джеймс Харден, в его активе 37 очков.

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов отыграл 19 минут 29 секунд и записал на свой счет семь очков, шесть подборов и два блока.

«Хьюстон» одержал 16-ю победу в сезоне и лидирует в Западной конференции, «Бруклин» расположился на 13-й строчке на Востоке, потерпев 13 поражение в сезоне.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.