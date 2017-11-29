«Команда проявила характер и вытащила многие встречи Евробаскета «на зубах». Положительная динамика прослеживается в игре, поэтому этот турнир я бы оценил на хорошо. Что касается квалификации Кубка мира, то первые результаты не так важны. В отсутствие ведущих игроков у ребят появилась возможность почувствовать себя лидерами и понять, что такое ответственность за результат. Получилось удовлетворительно, но этому есть объяснение. Кроме Карасева, Шведа и Димы Кулагина остальные наши баскетболисты играют второстепенные роли в своих командах. И это проблема для сборной. Я говорил об этом с Базаревичем, он также обеспокоен этой ситуацией, которую будет сложно исправить в ближайшее время», - приводит слова Еремина «Известия».

Напомним, что в квалификационных матчах Кубка мира-2019 сборная России уступила команде Боснии и Герцеговины и выиграла у Бельгии.