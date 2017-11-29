«Потеря Костаса Каймакоглу на долгое время, травмы, которые преследуют команду, привели нас к решению о новом игроке. Мы выбрали Мориса Ндура, потому что верим, что он впишется в нашу систему и в защите, и в нападении.

Морис – игрок с большим будущим, обладающий отличной физической подготовкой и способный сыграть на каждой позиции большого игрока, способен помочь нам в любой момент игры. Он на старте своей европейской карьеры, и у него большое будущее», – приводит слова Прифтиса официальный сайт клуба.