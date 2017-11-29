«Базаревич заслужил самых высоких оценок за свою работу. У нас была очень сильная группа, Карасёв сломался прямо перед турниром, в команду тяжело было интегрировать Шведа, пропустившего квалификацию. К тому же все игроки приехали на Евробаскет в разной форме – кто-то устал после длительного сезона, а кто-то, наоборот, не имел игровой практики в своих клубах. Но Базаревичу удалось найти баланс и показать максимум. Мы не взяли медали, но не стоит забывать: сборные, которые были сильнее нас, не смогли добраться до решающей стадии, а мы дошли. Да, были ошибки, но без них никуда.

Даже самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович проигрывает матчи и делает промашки, но от этого он не становится менее великим. Впереди у Базаревича много работы, но уже чувствуется, что он на своем месте», – приводят слова Окулова «Известия».

Напомним, сборная России на Еврообаскете-2017 заняла четвертое место, уступив в матче за брозу Испании.