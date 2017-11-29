«Жизнь в Москве существенно отличается от жизни в Белграде. Это действительно огромный город, где нужно быть оперативным и заранее планировать свой день, прежде всего из-за движения на дорогах, особенно таким нетерпеливым людям, как я. Например, если у нас тренировка в 11 утра, чтобы точно попасть в зал, из дома нужно выйти часа за полтора, так как никогда не знаешь, что утром тебя ждет на улице, ведь все идут на работу.

В Нью-Йорке похожая ситуация, когда вы утром отправляетесь в центр, на Манхэттен, где все работают, или если вы пересекаете один из крупнейших мостов. Из личного опыта – здесь я пока не сталкивался ни с большими мостами, ни с платой на дорогах, это просто дорожное движение, где время от времени случаются аварии, по пути встречаются контрольные пункты полиции, а большое количество машин едет в одном направлении. Такая ситуация характерна для утра и вечера, часов с четырех до семи, поэтому, если вы хотите отправиться куда-то поужинать, особенно после семи вечера, нужно планировать свое время, чтобы не оказаться в пробке. Так или иначе в пробке вы окажетесь в любом случае», — цитирует Дженкинса официальный сайт «Химок».