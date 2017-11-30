Баскетболистки «Енисея» в матче группового этапа женского Кубка Европы обыграли на домашнем паркете турецкий «Мерсин».

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 75:70 (19:23, 17:14, 13:18, 26:15) в пользу российского клуба.

В составе победителей 12 очков набрала Ксения Кунакова, а Джасинта Монро сделала дабл-дабл – 11 очков и 15 подборов. У гостей по дабл-даблу оформили Марика Гайич (20 очков, 12 подборов) и Кристал Томас (18 очков, 11 подборов).

Таким образом, "Енисей" занял третье место в квартете B и сохраняет шансы на выход в следующую стадию Кубка Европы.