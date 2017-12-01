Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче с «Барселоной», который состоится в рамках Евролиги.

– Нас ждет очередной тяжелый матч, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – «Барселона» входит в четверку лучших в турнире как по набираемым очкам, так и по защите, и это говорит о качестве команды. Нужно сохранять концентрацию и мотивацию.

Очень нужна поддержка болельщиков, которая по-настоящему помогает на домашней площадке.

Напомним, матч ЦСКА – «Барселона» состоится сегодня 1 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.