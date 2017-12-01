Форвард баскетбольного ЦСКА Уилл Клайберн – о предстоящем матче с «Барселоной», который состоится в рамках Евролиги.

«Барселона» – команда, которая хочет набирать побольше очков. Они очень подвижны на обеих половинах площадки, а потому болельщики могут ожидать сверхрезультативного матча», - приводит слова Клайберна официальный сайт армейцев.

Напомним, матч ЦСКА – «Барселона» состоится сегодня 1 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.