«Барселона» – команда, которая хочет набирать побольше очков. Они очень подвижны на обеих половинах площадки, а потому болельщики могут ожидать сверхрезультативного матча», - приводит слова Клайберна официальный сайт армейцев.

Напомним, матч ЦСКА – «Барселона» состоится сегодня 1 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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