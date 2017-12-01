Встреча пройдет в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, армейцы в девяти матчах Евролиги одержали семь побед и занимают второе место в турнирной таблице, а «Барселона» расположился на десятой строчке, одержав четыре победы.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.