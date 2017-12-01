Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Кайри Ирвинг, в его активе 36 очков, четыре подбора и три передачи.

«Бостон» с 18-ю победами в сезоне лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на пятой строчке.

В следующем матче «Селтикс» 2 декабря примут «Финикс», а «Сикерс» на следующий день сыграют с «Детройтом».

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