В рамках регулярного чемпионата НБА «Бостон» дома обыграл «Филадельфию» со счетом 108:97 (28:22, 26:22, 22:27, 32:26).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Кайри Ирвинг, в его активе 36 очков, четыре подбора и три передачи.

«Бостон» с 18-ю победами в сезоне лидирует в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на пятой строчке.

В следующем матче «Селтикс» 2 декабря примут «Финикс», а «Сикерс» на следующий день сыграют с «Детройтом».