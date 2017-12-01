Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Деннис Шредер, в его активе 27 очков, два подбора и пять передач. А у гостей больше всех набрал Кевин Лав – 25 очков. У его одноклубника Леброна Джеймса – 24 очка.

«Кливленд» одержал десятую победу кряду и занимает третье место в Восточной конференции, а «Атланта» в ней же расположилась на 14-й строчке, потерпев поражение во втором матче подряд.