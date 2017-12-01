«Окно ФИБА пошло на пользу обеим командам. У «Автодора» произошла смена тренера, и очевидно, что за два матча у Евгения Пашутина не было возможности скорректировать игру своей команды. Сейчас он получил достаточно времени, поэтому мы ожидаем увидеть новый «Автодор» с хорошо знакомым тренером, который постарается адаптировать свою философию баскетбола под саратовских игроков.

Нам эта пауза помогла полноценно подключить к коллективу Владимира Веремеенко и, конечно, нашего новичка Джейка Одума. Последний вот уже две недели работает с командой и вникает в наши тактические требования. Шанс в этом матче у нас есть только в том случае, если будем соблюдать дисциплину на паркете, нащупаем слабые точки соперника и сможем грамотно ими воспользоваться», — цитирует Лукича официальный сайт клуба.