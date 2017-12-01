«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Енисей» со счетом 85:73.

Самыми результативными игроками встречи стали Сергей Карасев и Дрю Гордон, в активе которых по 13 очков.

Петербуржцы с 6 победами занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, красноярцы с 1 победой идут на последнем 13-м месте.

Напомним, в следующем матче «Зенит» 9 декабря сыграет с «Автодором», «Енисей» 26 декабря встретится с «Химками».