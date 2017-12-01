Самым результативным в составе армейцев стал форвард Уилл Клайберн, набравший 22 очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, что до этого матча армейцы выиграли семь матчей из девяти. Что касается «Барселоны», то она имела в активе четыре победы при пяти поражениях.

На следующей неделе ЦСКА 7 декабря будет гостить у немецкого «Бамберга», а «Барселона» 8 числа примет турецкий «Фенербахче».