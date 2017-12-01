- Мы провели сегодня очень хороший матч, особенно в защите. Если будем так же успешны в том, что касается отборов, то можем обыграть любого соперника. Я на протяжении всего матча был уверен в том, что мы победим. Но, естественно, при равной игре все решается в концовке, - цитирует Клайберна «Р-Спорт».

На следующей неделе ЦСКА 7 декабря будет гостить у немецкого «Бамберга», а «Барселона» 8 числа примет турецкий «Фенербахче».