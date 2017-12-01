– Поздравляю игроков и от души благодарю болельщиков, – приводит слов Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Сегодня собралось 12 тысяч болельщиков, которые здорово помогли. Мы сумели выиграть все четверти, за исключением первой, которая завершилась вничью.

Собранно начали как в защите, так и в нападении, контролировали подбор, дорожили мячом. Но в какой-то момент нам пришлось сражаться с превратностями судьбы. Отелло не смог продолжать игру из-за травмы ноги, ему придется пройти МРТ, чтобы понять серьезность повреждения. Кори – извините за подробности – в перерыве вырвало в раздевалке, мы предполагаем, что он отравился каким-то фруктом.

Было понятно, что необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы победить, и это нам удалось. Каждый что-то отдал игре, пусть мы и рисковали чем-то, отдавая «Барселоне» какие-то эпизоды. При этом достаточно посмотреть на статистику, чтобы посмотреть, как мы справились с таким серьезным соперником.

«Барса» обладает полным набором игровых качеств – они умеют действовать под кольцом, у них есть созидатели, снайперы, выбегающие из-под заслонов, растягивающие оборону. При этом мы сделали 11 перехватов, а соперники совершили 15 потерь – то есть, мы вынудили их сделать почти все эти потери. Мы сделали 23 результативные передачи, выиграли борьбу за отскок. Мы не просто победили «Барселону», мы превзошли обстоятельства. И благодарен команде за это.