Виталий Фридзон: С такой командой, как «Барселона», выглядели очень здорово
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон – о победе над «Барселоной» (92:78) в матче Евролиги.
«Знали, что будет тяжело, смотрели много видео, серьезно готовились. Главное, что на протяжении 40 минут контролировали игру и заслуженно победили – вырвали победу в конце, потому что на протяжении 37 минут счет был примерно равным, а потом мы сделали хороший рывок, отзащищались очень грамотно и ушли с победой.
Самое важное, что мы не провалились, а сыграли ровно на протяжении всего матча, с такой командой, как "Барселона", выглядели очень здорово», - приводит слова Фридзона «Р-Спорт».