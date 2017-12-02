«Знали, что будет тяжело, смотрели много видео, серьезно готовились. Главное, что на протяжении 40 минут контролировали игру и заслуженно победили – вырвали победу в конце, потому что на протяжении 37 минут счет был примерно равным, а потом мы сделали хороший рывок, отзащищались очень грамотно и ушли с победой.

Самое важное, что мы не провалились, а сыграли ровно на протяжении всего матча, с такой командой, как "Барселона", выглядели очень здорово», - приводит слова Фридзона «Р-Спорт».