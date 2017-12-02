"Я считаю, что мы сегодня упустили хорошую возможность, особенно в первые 20 минут. Тем не менее, мы играли хорошо, хотя соперники, конечно, играли лучше. Особенно это касалось подборов в нападении.

Мы в первой половине не очень хорошо выбирали то, как нам действовать на площадке. Ну и, конечно, решающими стали последние три минуты, когда ЦСКА был на высоте.

А мы снова сыграли не лучшим образом, совершили несколько потерь, которые в итоге и сказались", - приводит слова Алонсо «Р-Спорт».