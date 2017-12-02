«Игра была очень тяжелая. Большую часть времени мы были впереди, но разница в счете была не очень большая – очка четыре, поэтому "Барселона" всегда оставалась в игре.

В последние три минуты мы забросили несколько тяжелых мячей, поймали кураж и "сломали" "Барселону".

«Барселона" обладает очень хорошим тренером и составом. Они удачно выступают в этом сезоне, провели реконструкцию команды после прошлого года. Они сегодня продолжали гнуть свою линию, исправляли свои ошибки по ходу игры. Во второй половине у нас стало лучше получаться играть, соперники перестали забивать тяжелые мячи», - приводит слова Антонова «Р-Спорт».