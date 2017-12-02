В рамках десятого тура регулярного чемпионата Евролиги «Реал» дома проиграл «Црвене Звезде» со счетом 83:87 (24:19, 15:27, 19:21, 25:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридского клуба Лука Дончич, в его активе 20 очков.

«Реал» в Евроолиге потерпел второе поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Црвена Звезда» расположилась на 15-й строчке, прервав серию из пяти поражений кряду в данном турнире.