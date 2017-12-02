Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридского клуба Лука Дончич, в его активе 20 очков.

«Реал» в Евроолиге потерпел второе поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Црвена Звезда» расположилась на 15-й строчке, прервав серию из пяти поражений кряду в данном турнире.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.