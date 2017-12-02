«Было видно, что зал полный, хотя и прослеживались свободные места. В предыдущих матчах, когда играли очко в очко в концовках, трибуны было лучше слышно, а сегодня, наверное, болельщики были в нас уверены и в концовке вели себя спокойно. Мы одержали нужную, серьезную победу", - сказал Курбанов.

Мы проиграли турецкому «Фенербахче» и испанскому «Реалу» в нынешнем сезоне Евролиги, пусть и заведомым участникам "Финала четырех". Впереди сложные игры с греческими клубами "Олимпиакос" и «Панатианакос», - приводит слова Курбанова ТАСС.