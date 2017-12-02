Василий Карасев: Во время перерыва на игры сборных в команде оставалось всего 8 человек
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о победе над «Енисеем» (85:73) в матче Единой лиги ВТБ.
«Во время перерыва на игры сборных в команде оставалось всего восемь человек, потому полноценных тренировок быть не могло. Карасев и Валиев и вовсе прилетели больными, и мы говорили игрокам, что начало сегодняшней игры будет сложным.
Игра получилась с перепадами. Главное, что выиграли, и ребята вновь начинают находить связи и привыкать друг к другу», - приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.