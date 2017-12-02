«Во время перерыва на игры сборных в команде оставалось всего восемь человек, потому полноценных тренировок быть не могло. Карасев и Валиев и вовсе прилетели больными, и мы говорили игрокам, что начало сегодняшней игры будет сложным.

Игра получилась с перепадами. Главное, что выиграли, и ребята вновь начинают находить связи и привыкать друг к другу», - приводит слова Карасева официальный сайт Единой лиги ВТБ.