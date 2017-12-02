«Автодор» обыграл «Нижний Новгород» - 84:75. У победителей самым результативным стал Брэндон Фрэйзер, который набрал 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 25 очков набрал Стеван Еловац.

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Цмоки-Минск» — 67:56. У «Локо» с 18 очками лучшим снайпером стал Марди Коллинз. У минчан 12 очков набрал Александр Кудрявцев.

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Регулярный чемпионат

«Автодор» - «Нижний Новогород» - 84:75

«Локомотив-Кубань» - «Цмоки-Минск» - 67:56