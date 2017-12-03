«Поздравляю «Локомотив-Кубань», они сегодня играли лучше нас. Мы совершили 15 потерь, неточно бросали штрафные и допустили промахи с открытых трехочковых.

В концовке соперник попал два важных дальних броска и смог обеспечить себе необходимое преимущество. Я недооценил Брайана Квале, который сыграл очень надежно на своей позиции. О способностях Райана Брокхоффа говорить не приходится. Он снайпер, как и Коллинз», - приводит слова Крутикова официальный сайт «Локомотива-Кубани».