«Нам предстоит сложный выезд. УНИКС – хорошая команда с отличным тренером, к тому же соперник имел больше времени на подготовку к этой встрече. У нас же был только один день.

Есть проблемы и с составом. Маркович подвернул голеностоп и не полетит с нами в Казань. Планируем, что он вернется в строй к следующей игре. Но мы уверены в своих силах и собираемся выложиться на сто процентов ради победы», - приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».