Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче с «Химками», который состоится в рамках Единой лиги ВТБ.

«Это будет действительно сложная игра против команды Евролиги. Нам нужно показать свой максимальный уровень, чтобы быть конкурентоспособными и иметь возможность выиграть.

Нам нужно максимально сконцентрироваться против особенной защиты «Химок», которые максимально используют атлетичных игроков. Нам нужно выйти на максимум наших возможностей. Думаю, это будет очень сложная игра», - приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.