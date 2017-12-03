«Это будет действительно сложная игра против команды Евролиги. Нам нужно показать свой максимальный уровень, чтобы быть конкурентоспособными и иметь возможность выиграть.

Нам нужно максимально сконцентрироваться против особенной защиты «Химок», которые максимально используют атлетичных игроков. Нам нужно выйти на максимум наших возможностей. Думаю, это будет очень сложная игра», - приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

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