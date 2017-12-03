- Считаю, это большая удача, что УНИКСу удалось подписать такого специалиста. Причем в нем сочетаются и человеческие качества, и профессиональные. Он постоянно работает, совершенствуется и старается передать нам свое видение. Плюс у нас подобрался обалденный коллектив. Как бы это громко ни звучало, мы действительно становимся похожи на семью. Мы общаемся не только на площадке, но и за ее пределами, что очень важно, - это залог успешных команд. Неизвестно, как сложится в дальнейшем, но считаю, что УНИКС сделал шаг вперед и по реакции трибун это тоже заметно, - цитирует Понкрашова KazanFirst.