Матч закончился со счетом 80:79. Самым результативным баскетболистом матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, в его активе 28 очков. У УНИКСА 18 очков на свой счет записал Хоаким Колом.

Таким образом, УНИКС одержал шестую победу подряд. В активе казанского клуба 12 очков в шести матчах и второе место в турнирной таблице. «Химки» расположились на пятой строчке с 11-ю баллами.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Химки» дома примут «Нижний Новгород» 10 декабря. УНИКС в тот же день сыграет с ЦСКА.