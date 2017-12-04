У американского баскетболиста остановилось сердце в первой половине матча студенческой лиги (видео)
У баскетболиста Университета Южной Каролины Тая Соломона остановилось сердце в первой половине матча студенческой лиги NCAA.
Университет Южной Каролины играл против Университета Северной Каролины. Врачи, работавшие на матче, вовремя среагировали и Соломон был доставлен в больницу, где пришел в себя. Как сообщает ABC News, баскетболист чувствует себя хорошо.
Матч между соперниками был приостановлен на 40 минут. Позже игра была продолжена, Университет Южной Каролины проиграл со счетом 71:103.