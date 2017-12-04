Напомним, встреча, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась победой хозяев паркета со счетом 80:79.

В протесте, поданном после игры подмосковной командой, указаны два момента, повлиявшие, по ее мнению, на итоговый результат встречи: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и незасчитанный последний бросок Джеймса Андерсона.

- Всем было ясно, что все было правильно. А поданный протест - это просто эмоции. Конечно, выигрывать десять очков за пять минут до конца и проиграть… Игра была нормальная, тяжелая. «Химки» вырывались вперед, - сказал Богачев. - Пусть разбираются. Трое судей все внимательно посмотрели в ситуации с последним броском, был там и комиссар матча, и думаю, было все правильно.