«Мы продолжаем наше выступление в Лиге ВТБ. «Калев» недавно сменил тренера и приобрёл нового легионера, так что игра команды меняется. Мы очень серьёзно отнесёмся к этому матчу», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА - «Калев» состоится сегодня, 4 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

 

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