Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис — о предстоящем матче с командой «Калев», который состоится в рамках Единой лиги ВТБ.

«Мы продолжаем наше выступление в Лиге ВТБ. «Калев» недавно сменил тренера и приобрёл нового легионера, так что игра команды меняется. Мы очень серьёзно отнесёмся к этому матчу», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА - «Калев» состоится сегодня, 4 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.