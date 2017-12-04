Напомним, игра прошла накануне в Казани и завершилась победой казанцев – 80:79. После встречи «Химки» подали протест, указав два момента, повлиявшие, по мнению подмосковного клуба, на итоговый результат: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и незасчитанный последний бросок Джеймса Андерсона.

Как пояснили в пресс-службе, по правилам ФИБА данные ситуации относятся к судейским решениям и не предусматривают пересмотра результата матча. Результат матча может быть пересмотрен только в трех случаях: ошибка в ведении протокола и отсчета времени игры, решение об отмене, переносе матча или о поражении «лишением права», нарушение правил допуска к матчу.

При этом по решению директората УНИКС оштрафован на 100 тысяч рублей за неработающую систему видеоповтора.