"Поздравляю команду с победой. Ничто в жизни не достается легко, и мы получили очередное доказательство этому. Паша Коробков, на самом деле, не должен был возвращаться так рано. Но различные травмы Лео, Отелло и Андрея сократили наш состав. Я поговорил с Пашей, и он выразил желание играть. Провел три-четыре тренировки, показал, что способен выходить на паркет - и сыграл сегодня", - заявил Итудис.