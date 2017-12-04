Защитник российского ЦСКА Нандо Де Коло признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ по итогам второго месяца сезона - ноября.

Титул «Самого ценного игрока» представлен компанией «АЛРОСА» — мировым лидером алмазодобывающей отрасли и ведущим российским производителем бриллиантов. Самый ценный игрок – своего рода бриллиант, отвечающий самым высоким требованиям ко всем элементам игры.

В гонке за титул MVP месяца Де Коло опередил центрового «Локомотива-Кубани» Фрэнка Элегара и форварда ЦСКА Никиту Курбанова.,

"Всегда приятно получать награды. Думаю, мы хорошо провели ноябрь. Команда много тренировалась, стремилась улучшить свою игру, и вот мы видим, что результат пришел. Поэтому, считаю, что к получению этой награды причастна вся команда", - заявил Де Коло.

Напомним, в ноябре Де Коло провел два матча и в обоих ЦСКА одержал победу. Средние показатели защитника ЦСКА по итогам месяца: 28,5 очка, 6,5 передачи, 3,5 подбора, 1,5 перехвата и 33,0 балла за эффективность действий.