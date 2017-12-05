Дмитрий Соколов и Энтони Гилл вместе с игроками нашей Академии Дмитрием Карбусовым, Даниилом Зиборовым и Кириллом Белогорцевым проверили свою физическую готовность в выполнении силовых нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Соколов и Гилл выполнили силовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Порыв старших товарищей поддержали и баскетболисты фарм-команды «Химки-Подмосковье» и «молодежки». Спортсмены выполнили упражнения в своих возрастных категориях, которые включали такие дисциплины, как тест на гибкость, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, стрельбу, поднимание туловища из положения лежа и рывок гири весом 16 кг.



«Возрождение комплекса ГТО — нужная и правильная вещь. Сейчас многие занимаются сидячей работой, что очень пагубно влияет на здоровье. А выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» — хороший импульс к оздоровлению населения», — отметил Дмитрий Соколов.



В 2017 году нормативы ГТО выполнили 3400 химчан, 478 из них – на знаки отличия. Золотыми знаками отмечены 310 жителей городского округа. Также Химкам принадлежит рекорд России по единовременному выполнению норматива ГТО.



Жителям и гостям Химок, желающим выполнить нормативы ГТО, нужно зарегистрироваться на официальном сайте движения www.gto.ru и оставить заявку на прохождение испытаний на сайте спорткомитета Химок www.sporthimki.ru. Специалисты химкинского центра тестирования ГТО обработают обращение и сообщат ближайшую дату, когда можно выполнить нормативы.