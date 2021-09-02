«Реал» подписал многолетний контракт с 15-летним россиянином

Разыгрывающий Егор Демин подписал многолетний контракт с мадридским «Реалом».

Как сообщает RT со ссылкой на Федерацию баскетбола России, первые три года соглашение с 15-летним спортсменом будет считаться юниорским. После этого Демин не будет считаться легионером в чемпионате Испании. Затем в контракте с россиянином появятся различные опции: драфт, аренда или переквалификация контракта во взрослый.

Отмечается, что Деминым интересовались еще пять испанских клубов.

Добавим, что Егор принял участие в последнем Еврочелленджере в составе юниорской сборной (до 16 лет). В пяти матчах турнира Демин в среднем набирал 12,2 очка.