Базаревич покинул пост главного тренера сборной России

Пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила о том, что Сергей Базаревич ушел с должности главного тренера национальной команды.
Отмечается, что имя нового наставника сборной будет объявлено до старта квалификации Кубка мира-2023. Напомним, 26 ноября россияне сыграют против Италии.
Ранее стало известно, что сборную России может возглавить Зоран Лукич, ныне работающий в «Нижнем Новгороде».
Напомним, Базаревич возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная заняла четвертое место на Евробаскете-2017 и вышла во второй групповой этап мирового первенства 2019 года, пробившись в олимпийскую квалификацию. Однако, россияне не сумели пройти в основной этап, не отобравшись на Игры в Токио.
источник: РФБ