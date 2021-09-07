Базаревич входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера мужской сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил, что организация определила список кандидатов на пост главного тренера мужской национальной команды.

Напомним, что контракт наставника Сергея Базаревича истек.

«Федерация определила шорт-лист специалистов, с которыми, при условии их интереса, мы планируем обсудить видение дальнейшего развития мужской сборной России. Отмечу, что Сергей Базаревич входит в этот список наряду с другими кандидатами, но нужно понимать, что схема игры Сергея Валериановича может оказаться несовместимой с новой командой. В любом случае кандидаты, прошедшие предварительные собеседования, будут представлены на обсуждение тренерского совета, который передаст в исполком РФБ свои рекомендации по кандидатуре главного тренера», - цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Напомним, Базаревич возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная заняла четвертое место на Евробаскете-2017 и вышла во второй групповой этап мирового первенства 2019 года. В финале олимпийской квалификации россияне уступили Мексике и Германии.