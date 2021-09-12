Мужская и женская сборные России 3х3 проиграли в матчах за третье место на чемпионате Европы

В Париже завершился чемпионат Европы по баскетболу в формате 3x3.

Мужская сборная России в матче за третье место уступила Польше со счетом 18:19. Решающий бросок был совершен одновременно с финальной сиреной. Ранее наша команда уступила в полуфинале Сербии - 13:18. Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Даниил Абрамовский, Александр Зуев, Борис Логачев, Дмитрий Чебуркин и Станислав Шаров.

Женская сборная России в матче за третье место проиграла команде Франции со счетом 13:19. В полуфинале наши баскетболистки проиграли Германии - 12:14. В составе сборной России выступили Юлия Козик, Александра Столяр, Евгения и Ольга Фролкины.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио мужская команда ОКР завоевала серебро, уступив Латвии (18:21). Российские баскетболистки проиграли в решающем матче представительницам США (15:18).