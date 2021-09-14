Умер Андрей Макеев, бронзовый призер Олимпиады в Монреале в составе сборной СССР

Советский баскетболист Андрей Макеев умер в возрасте 69 лет, сообщает пресс-служба санкт-петербургского «Зенита».

Всю свою карьеру в качестве баскетболиста Макеев провел в ленинградском «Спартаке», с которым он выиграл чемпионат СССР 1975-го года, а также шесть раз завоевал серебряные медали национального первенства и два раза - бронзовые, в еврокубках в составе «Спартака» Макеева дважды побеждал в Кубке обладателей Кубков, при этом один раз выиграв Кубок СССР.

В составе сборной СССР Макеев завоевал бронзовую медаль Олимпиады 1976г., которая прошла в Монреале.

После завершения игровой карьеры и до конца жизни Макеев был тренером по баскетболу на колясках.