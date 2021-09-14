Мозгов отказался от перехода в «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» не смог договориться о контракте с Тимофеем Мозговым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», краснодарский клуб предлагал 35-летнему баскетболисту около 500 тысяч долларов долларов за сезон. Мозгов не принял предложение «Локомотива-Кубани».
Напомним, что в минувшем сезоне Тимофей играл в составе «Химок». Ранее он пропустил почти три года из-за проблем с колене. Центровой провел шесть матчей в Лиге ВТБ, в которых набирал в среднем 8,3 очка и 4,2 подбора за 17 минут.
Добавим, что экс-игрок сборной России Мозгов остается свободным агентом.
источник: «Спорт-Экспресс»