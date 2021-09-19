УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Головин забил, его команда чуть не проиграла… Как «Монако» унес ноги из Ниццы

Монегаски с Александром Головиным, который отличился впервые в нынешнем сезоне, сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (2:2) и после шести туров набрали в чемпионате Франции всего 5 очков.