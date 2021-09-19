УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл со счетом 84:70 краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Марио Хезоня. В активе хорвата 27 очков. У краснодарской 19 очков набрал американский защитник Эрик Макколлум.
Добавим. что также 19 сентября состоится финал Суперкубка. В нем московскому ЦСКА будет противостоять петербургский »Зенит».
Напомним, что сезон Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября.
источник: «Советский спорт»