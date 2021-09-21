Чернышенко заявил, что Россия готова организовать чемпионат Европы на самом высоком уровне

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия способна провести мужской чемпионат Европы-2025 на самом высоком уровне.

«В прошлый раз чемпионат Европы проходил в СССР в 1965 году, и при домашних трибунах победу праздновала отечественная сборная. Если спустя 60 лет турнир вернется в Россию, то, без сомнений, будет организован на высоком уровне», - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что вчера, 20 сентября, Россия направила официальную заявку на проведение турнира. Также на организацию чемпионата Европы-2025 претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия.

Европейское первенство по баскетболу среди мужских команд запланировано на сентябрь и пройдет в четырех странах.