Ватутин прокомментировал информацию о назначении Итудиса в сборную Греции

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на новость о назначении главного тренера клуба Димитриса Итудиса на аналогичную должность в сборной Греции.

Ранее в СМИ сообщалось, что специалист будет руководить национальной командой на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 1 по 18 сентября.

«Не владею греческим языком, поэтому знаком с изложением новостей про сборную Греции только в русском переводе отечественных СМИ. Исходя из прочитанного, совершенно не нахожу синонимического сходства сочетания слов «выбор тренера — соглашение с тренером — согласие ЦСКА на совмещение». На данный момент никаких договоренностей с нашим клубом о работе Димитриса в сборной Греции не существует», — цитирует ТАСС главу московского клуба.

Напомним, что Итудис работает главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды выигрывали Евролигу (2016, 2019) и шесть раз становились победителем Единой лиги ВТБ.