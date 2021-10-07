«Зенит» обыграл «Жальгирис» и вышел на первое место таблицы Евролиги (видео)

Петербургский «Зенит» в гостях оказался сильнее литовского «Жальгириса» в матче 2-го тура Евролиги. Встреча завершилась в пользу российского клуба со счетом 70:64.

Самым результативным в матче стал игрок сине-бело-голубых Джордан Лойд, набравший 19 очков. Также в составе петербургского клуба ярко себя проявил Билли Бэрон, на счету которого 11 очков.

У «Жальгириса» 14 очков заработал Янис Стрелниекс.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу подряд на старте сезона Евролиги и вышел на первое место в таблице.