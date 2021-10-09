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Чемпион мира Фарид перешел в ЦСКА
09 октября 14:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: БК ЦСКА

Чемпион мира Фарид перешел в ЦСКА

С американцем подписано двухмесячное соглашение с возможностью продления до конца сезона.

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании американского центрового Кеннета Фарида.

С нападающим подписан контракт сроком на два месяца с возможностью продления до конца сезона.

«Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть», - приводит слова баскетболиста пресс-служба ЦСКА.

Прошлый сезон Фарид, принадлежавший китайскому «Чжэцзяню», пропустил, межсезонье провел в «Портленде», а потом перешел в пуэрториканский «Леонес де Понсе», где сыграл три матча и в среднем набирал 12 очков, делал 9,3 подбора, отдавал 2 голевых передачи.

В составе сборной США Фарид выиграл чемпионат мира 2014 года.

К ЦСКА американец присоединится после оформления всех необходимых для работе в России документов.

источник: БК ЦСКА
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