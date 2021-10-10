ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 16:22
автор: Максим Скороходов

«Нижний Новгород» победил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Обе команды провели вторые игры на турнире.

«Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Астану» со счетом 76:73.

Самыс результативным игроком матча стал американский форвард «Астаны» Джейлен Барфорд, набравший 32 очка, а «Нижнему Новгороду» большего всего очков принес латвийский нападающий Роландс Фрейманис (25).

Напомним, что ранее российский клуб уступил ЦСКА (72:92), а казахстанская команда победила «Зенит» (83:69).

16 октября «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Калев», а «Астана» сыграет дома против «Зелены-Гуры».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России победила Словакию благодаря автоголу"Сочи" одолел рижское "Динамо"Обнародованы первые технические характеристики планшета Xiaoxin Pad Pro 12.6 с процессором QualcommВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика