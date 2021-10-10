«Нижний Новгород» победил «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил «Астану» со счетом 76:73.

Самыс результативным игроком матча стал американский форвард «Астаны» Джейлен Барфорд, набравший 32 очка, а «Нижнему Новгороду» большего всего очков принес латвийский нападающий Роландс Фрейманис (25).

Напомним, что ранее российский клуб уступил ЦСКА (72:92), а казахстанская команда победила «Зенит» (83:69).

16 октября «Нижний Новгород» примет на своем паркете «Калев», а «Астана» сыграет дома против «Зелены-Гуры».