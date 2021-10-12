УНИКС обыграл «Баварию» на своей площадке в матче Евролиги

Казанский УНИКС в домашнем матче третьего тура Евролиги обыграл «Баварию» со счетом 73:70.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан. Американский разыгрывающий УНИКСа набрал 21 очко. У соперников больше всего очков набрал Кори Уолден (15).

Таким образом, УНИКС одержал первую победу в новом сезоне Евролиги. «Бавария» потерпела третье поражение кряду.

15 октября казанский клуб сыграет в гостях с турецким «Фенербахче». «Бавария» в этот же день проведет выездной матч с петербургским «Зенитом».

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