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УНИКС обыграл «Баварию» на своей площадке в матче Евролиги
12 октября 20:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Euroleague.net

УНИКС обыграл «Баварию» на своей площадке в матче Евролиги

Казанский клуб одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.

Казанский УНИКС в домашнем матче третьего тура Евролиги обыграл «Баварию» со счетом 73:70.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Канаан. Американский разыгрывающий УНИКСа набрал 21 очко. У соперников больше всего очков набрал Кори Уолден (15).

Таким образом, УНИКС одержал первую победу в новом сезоне Евролиги. «Бавария» потерпела третье поражение кряду.

15 октября казанский клуб сыграет в гостях с турецким «Фенербахче». «Бавария» в этот же день проведет выездной матч с петербургским «Зенитом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Третий тур

УНИКС (Казань, Россия) – «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 70:67 (12:19, 14:18, 19:13, 28:20)

источник: «Советский спорт»
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