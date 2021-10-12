ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги, Шенгелия набрал 33 очка

В матче третьего тура Евролиги ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский »Зенит» со счетом 77:67.

В составе московской команды 33 очка набрал грузинский форвард Торнике Шенгелия. В составе »Зенита» самым результативным игроком стал американский защитник Джордан Ллойд. Он набрал 19 очков.

Таким образом, обе российские команды имеют в активе две победы и одно поражение.

15 октября ЦСКА примет на своей площадке сербскую «Црвену Звезду». Днем ранее «Зенит» сыграет дома с «Баварией». Ранее команда из Мюнхена уступила казанскому УНИКСУ.

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